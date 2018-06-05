‘Su Kullanma Bilinci’ semineri gerçekleştirildi

Seminer, ÇEKUD Adıyaman İl Temsilciliği tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman yurdunda gerçekleştirildi.

ÇEKUD Adıyaman İl Temsilciliğinden Abdulsamet Okta ile Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Kamil Varınca’nın konuşmacı olarak katıldığı seminere yurt yetkilileri ile öğrencileri katıldı.

ÇEKUD Adıyaman İl Temsilciliğinden Abdulsamet Okta, ÇEKUD ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken ADYÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Kamil Varınca ise su kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Dr. Varınca sunumunda suyun özellikleri, dünyadaki su çevrimi, suyun canlılar için önemi, suyun vücuttaki ve dünyadaki dağılımı ile susuzluk ve kuraklık konularına değindi. Suyun kullanımı ve sıkça yapılan su israflarından örnekler veren Dr. Varınca, suyun nasıl tasarruf edileceği hakkında da bilgi verdi. Suyun çok meşakkatli şekilde arıtıldığını söyleyen Dr. Varınca, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile bu tesislerin işleyişlerini de anlattı.

Seminer sonunda Varınca, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.