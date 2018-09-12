Su sayacı hırsızı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatlardan su sayaçlarını çalarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan inşaatlardan su sayacı hırsızlığı yapan B.Ç., geçtiğimiz gün yine su sayacı çalarken Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.