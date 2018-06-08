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08 Haziran 2018 19:14

Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türk Telekom’a ait fiber optik ve bakır kablo çalan 3 şahıs yakalandı.

Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

08 Haziran 2018 19:14


Edinilen bilgiye göre, son 1 ayda Türk Telekom’a ait fiber optik ve bakır kabloları gece geç saatlerde keserek çalan O.S, Ö.G ve O.İ, isimli şahıslar Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. 9’uncu hırsızlık suçu olduğu öğrenilen 3 şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen O.S, Ö.G ve O.İ., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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