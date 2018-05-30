Sugözü Mesire Alanı Regreasyon Projesi devam ediyor

Proje kapsamında Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte Sugözü’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgenin cazibe merkezi olan Besni Sugözü Mesire alanının halkın ailesiyle birlikte gelip oturabileceği, dinlenebileceği, temiz, hijyenik ve çevre düzenlemesi yapılmış bir mesire alanı olması için Besni Kaymakamlığı geçtiğimiz yıl proje başvurusu yapmıştı. Kabul edilen proje ile Sugözü’nde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Kaymakamlık tarafından Sugözünde alkol alımı da yasaklanmıştı.

Proje tamamlandığında, otoparkıyla, mescidiyle, çocuk oyun parkıyla, köprüsüyle, şelalesiyle, çeşmeleriyle, WC, çöp kovalarından çöp konteynırlarına, oturma banklarından alan giydirmelerine kadar tümü bittiğinde bölgeye hizmet edecek önemli bir mesire yeri olacak.