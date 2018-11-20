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Şüpheli araç ve şahıslar da uyuşturucu bulundu

Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


İl genelinde uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Hastane Caddesi üzerinde M.A'ya ait bir araçta yaptıkları aramada 7 adet extacy uyuşturucu hap, Sümer meydanında İ.S., isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai, Cumhuriyet Caddesinde F.Y., isimli şahsın üzerinde 10 gram bonzai, Gaziantep'ten Adıyaman'a gelen ve M.B., ile U.E., isimli şahısların bulundukları araçta 20 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs ve araçlarda bulunan uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak gözaltına alınan toplam 5 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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