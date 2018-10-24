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Şüpheli araçta metamfetamin maddesi ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak H.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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