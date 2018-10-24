Şüpheli araçta metamfetamin maddesi ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak H.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.