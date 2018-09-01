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01 Eylül 2018 12:09

Şüpheli çanta paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaldırımda unutulan çanta paniğe neden oldu.

Şüpheli çanta paniğe neden oldu

01 Eylül 2018 12:09


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kaldırım üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından imha edilmek üzereyken ismi ogrenilemeyen bir vatandaş olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine çanta kontrollü bir şekilde açıldı. Açılan çantada kıyafetler çıktı. Çanta daha sonra sahibine teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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