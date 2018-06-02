Şüpheli kol çantasından makyaj malzemeleri çıktı

Çantadan makyaj malzemeleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2. çevreyolu üzerinde bulunan Sevgi Anaokulu bahçe duvarı üzerinde şüpheli kadın çantası olduğunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda konu bomba imha ekiplerine iletildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetlerle çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.