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02 Ocak 2017 16:56

Şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi

Şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi

02 Ocak 2017 16:56

Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan plakasız şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği karşı tarafında bulunan plakasız bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıları kapalı olan otomobili güvenlik açısından olay yerine gelen çekiciye yükleyerek otoparka çekmek istedi. Şüpheli otomobil çekiciye yüklendiği esnada otomobil sahibi olay yerine geldi. Otomobil sahibinin olay yerine gelmesiyle otomobil içerisinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine otomobil sahibine teslim edildi.



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