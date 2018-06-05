Şüpheli şahısların üzerinden esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda titizlikle çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yarmakaya köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri A.Ç., ile M.Ö.Ç., isimli şahıslar durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında 3 paket içerisinde toplam 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken esrar maddelerine de el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.