Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Türmüz Tepe Mevkiinde devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri T.S., M.B. ve A.S.Ç’yi durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında şahısların üzerinden toplam 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak T.S., M.B. ve A.S.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.