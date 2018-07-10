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10 Temmuz 2018 10:32

Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ve bıçak çıktı

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden tabanca ve bıçak çıktı.

Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ve bıçak çıktı

10 Temmuz 2018 10:32


Edinilen bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi üst kısmında bulunan Türmüz Tepe mevkisi yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği Z.Ç., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet seri numarası olmayan 9 mm çapında tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet mermi ve bir adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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