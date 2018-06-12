Sürekli işçi kadrosuna geçen 264 üniversite personeline tebrik belgesi

Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından tebrik belgeleri verildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Korkmaz da hazır bulundu.

Tebrik belgelerini Rektör Gönüllü’nün elinden alan çalışanların oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Belge töreninde konuşan Rektör Gönüllü, yaşanan gelişmede emeği geçen hükumet yetkililerine teşekkür ederek, “696 sayılı KHK ile müzmin bir sorun olan taşeron meselesi tamamen çözülmüştür. Buna vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere hükumetimize teşekkür ediyoruz. Bugün burada 264 kardeşimiz sürekli işçi kadrosuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Çalışanlarımızın işlerini hakkıyla, layıkıyla, en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerinden şüphem yok. Ben bu vesileyle kadroya geçen işçi kardeşlerimizi tebrik ediyor, hayırlı olsun diyor, işlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.