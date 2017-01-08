Suriye için yardım tırları yola çıktı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahta Şubesi’nin organize ettiği ve 36 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu’nun da destek verdiği ‘Halep’e Yol Açın’ kampanyasında toplanan yardımlar, 4 tır ile Suriye’ye gönderildi.

Kahta Otobüs Terminali’nde düzenlenen uğurlama törenine; Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Gönüllüler Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yardım tırlarının uğurlanması öncesinde Kahta Gönüllüler Platformu adına açıklama yapan Eğitim Bir- Sen Kahta Şube Başkanı Mustafa Işık, Suriye’de yaşanan insanlık zulmüne dikkat çekti. Başkan Işık, “Evrensel kötülüğün hükümferma sürdüğü günümüz dünyasında, evrensel insan aklı ve vicdanının, hiçbir siyasi, ideolojik hesap yapmaksızın Suriye’de yaşanan insanlık trajedisini reddetmesini ve bu noktada herkesin gücü ve imkanı dahilinde adım atması gerektiğine inanıyor ve bu trajediyi yaşatanları şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Biz de Kahtalı sivil toplum kuruluşları olarak, kendi çapımızda tek yürek olabilme adına sefere çıktık. Yeniden zulme karşı direnişteyiz. Lanet olsun Suriye’de kan pazarı kuranlara. Lanet olsun Suriye’de soykırım tezgahı açanlara. Lanet olsun mazeretlere sığınıp gözünü, kulağını kapatanlara. Lanet olsun dilsiz şeytanlara. Bu süreçte yardım kampanyasının her aşamasında bize destek olan başta ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve aşk ile yardıma koşan, geleceğe umut ve heyecanla bakmamıza vesile olan yüreği tertemiz ve kocaman öğrenci kardeşlerimize, değerli işadamlarımıza ve kadirşinas Kahta halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Tırlara insanlığı yükledik ve yükümüz insanlık yönümüz Halep. İyiliği yüklendik Halep’e yöneldik diyerek insanlık için, barış için, adalet için ayağa kalktık. Rabbim Hira Dağı’nın çocuklarına bir olmayı, ümmet olmayı nasip etsin” dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, “Suriye’de Halep’te ve dünyanın birçok yerinde zulme uğrayan mazlumlara Kahta halkı üzerine düşen görevi yerine getirerek büyük bir duyarlılık gösterdi. Bu kampanyaya yediden yetmişe herkes destek oldu. Allah hepsinin hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 4 tıra yüklenen yardım malzemeleri dualar eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı.