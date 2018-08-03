Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 18:25

Suriyeli 3 genç kız kayboldu

Adıyaman Atatürk Baraj Göleti kıyısında ayakkabıları sahilde bulunan Suriye uyruklu 3 genç kız kayıplara karıştı.

Suriyeli 3 genç kız kayboldu

03 Ağustos 2018 18:25

Yetkililerin, genç kızların kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durduğu ifade edildi.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Karakoç köyü sınırları içerisinde yer alan Atatürk Barajı kıyısında meydana geldi. Adıyaman’daki konaklama tesislerinde kalan Veem Katas (15), Rahaf Katas (16) ve ikizi Karam Katas (16) çalışmak için çadır kentten sabah çıktı.


Üç kız kardeş merkeze bağlı Karakaç köyünde tütün işinde çalışırken kız kardeşler yüzmek için Atatürk Barajı sahiline gitti. Kız kardeşler tekrar dönmeyince yakınları baraj sahiline gitti. Kızlardan sadece 1 tanesinin ayakkabısına rastlanıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 3 genç kızın barajda boğulmuş olma ihtimaline karşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Karada arama yapmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Karadaki aramalara jandarmanın uzman arama köpeği eşlik etti. Dalgıç ekipleri baraj göletinde arama yaptı. Baraj göleti ve karada kayıp kızlara ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ekiplerin araması sırasında kayıp kızların yakınlarının tedirgin bekleyişi gözlerden kaçmadı.


Bir süre arama ve tarama çalışması yapan ekipler, yakınlarının çelişkili ifadeler vermesinden dolayı aramayı sonlandırdı. Yetkililer, genç kızların kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç