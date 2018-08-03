Suriyeli 3 genç kız kayboldu

Yetkililerin, genç kızların kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durduğu ifade edildi.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Karakoç köyü sınırları içerisinde yer alan Atatürk Barajı kıyısında meydana geldi. Adıyaman’daki konaklama tesislerinde kalan Veem Katas (15), Rahaf Katas (16) ve ikizi Karam Katas (16) çalışmak için çadır kentten sabah çıktı.

Üç kız kardeş merkeze bağlı Karakaç köyünde tütün işinde çalışırken kız kardeşler yüzmek için Atatürk Barajı sahiline gitti. Kız kardeşler tekrar dönmeyince yakınları baraj sahiline gitti. Kızlardan sadece 1 tanesinin ayakkabısına rastlanıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 3 genç kızın barajda boğulmuş olma ihtimaline karşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Karada arama yapmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Karadaki aramalara jandarmanın uzman arama köpeği eşlik etti. Dalgıç ekipleri baraj göletinde arama yaptı. Baraj göleti ve karada kayıp kızlara ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ekiplerin araması sırasında kayıp kızların yakınlarının tedirgin bekleyişi gözlerden kaçmadı.

Bir süre arama ve tarama çalışması yapan ekipler, yakınlarının çelişkili ifadeler vermesinden dolayı aramayı sonlandırdı. Yetkililer, genç kızların kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu ifade etti.