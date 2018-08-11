Suriyeli çocuk barajda boğuldu

Olay, Atatürk Barajı kıyısında yer alan Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. Anne ve babası olmadığı öğrenilen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Cenin El Musa (11) piknik için geldikleri Gazihan Dede Mesire alanından serinlemek için baraj göletine girdi.

Gölette yüzerken biranda gözden kaybolan Suriyeli Cenin El Musa’yı bulmak için bazı vatandaşlar suya girdi.

Bu esnada Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerine bilgi verildi. Dalgıç ekipler olay yerine doğru seyir halinde iken, vatandaşlar tarafından çocuğun cansız bedenine ulaşılarak barajdan çıkartıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Savcılığın talimatı ile Cenin El Musa’nın cenazesi otopsi yapılmak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.