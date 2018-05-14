Suriyeli çocuklar Türkçe şarkılar seslendirdi

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Suriyeli çocuklar sahne aldı. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Adıyaman’daki çadır kente yerleştirilen Suriyeli çocuklara, müzik halıcılık, tekstil, dikiş-nakış, el sanatları ve müzik gibi birçok alanda kurslar veriliyor. Suriyeli çocuklar, özellikle müzik kursuna büyük ilgi gösteriyor. Suriyeli çocukların oluşturduğu koro birbirinden güzel şarkı ve türküleri Türkçe seslendirdi. Geceye katılan davetliler, Suriyeli çocukların oluşturduğu koroya hayran kaldı.

Programa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra ekibinden Vurmalı Çalgılar sanatçısı Dinçer Özer, Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve birçok vatandaş katıldı.

Düzenlenen gecede programın sonunda koro şefleri Şerife Erbil ve Ece Apaydın’a, Vali Yardımcısı Yasin Yunak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya tarafından ödül verildi. Daha sonra koro ekibiyle ve protokol sahnede birlikte şarkı söyledi.