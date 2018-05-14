Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 14:36

Suriyeli çocuklar Türkçe şarkılar seslendirdi

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Göçmen Kuşları’’ Projesiyle Suriyeli çocuklar Türkçe şarkılar seslendirdi.

Suriyeli çocuklar Türkçe şarkılar seslendirdi

14 Mayıs 2018 14:36


Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Suriyeli çocuklar sahne aldı. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Adıyaman’daki çadır kente yerleştirilen Suriyeli çocuklara, müzik halıcılık, tekstil, dikiş-nakış, el sanatları ve müzik gibi birçok alanda kurslar veriliyor. Suriyeli çocuklar, özellikle müzik kursuna büyük ilgi gösteriyor. Suriyeli çocukların oluşturduğu koro birbirinden güzel şarkı ve türküleri Türkçe seslendirdi. Geceye katılan davetliler, Suriyeli çocukların oluşturduğu koroya hayran kaldı.


Programa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra ekibinden Vurmalı Çalgılar sanatçısı Dinçer Özer, Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve birçok vatandaş katıldı.


Düzenlenen gecede programın sonunda koro şefleri Şerife Erbil ve Ece Apaydın’a, Vali Yardımcısı Yasin Yunak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya tarafından ödül verildi. Daha sonra koro ekibiyle ve protokol sahnede birlikte şarkı söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç