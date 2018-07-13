Suriyeli öğrenciler kütüphane konusunda bilgilendirildi

Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulunda eğitim gören 32 Suriyeli öğrenci, Kahta İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya tarafından kütüphanelerden faydalanma konusunda bilgilendirildi.

PİCTES Projesi kapsamında yaz mevsiminde Suriyeli öğrencilere telafi eğitimi verildiğini belirten Şehit Mehmet Özbek İlkokulu Müdürü Mehmet Özen, “Okulumuzda 77 Suriyeli öğrenci eğitim görüyorum. Bu öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PİCTES Projesi kapsamında yaz mevsiminde telafi eğitimi veriyoruz. Okul idarecilerimiz ve Suriyeli öğrencilerimizle birlikte Kahta İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ettik. Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya, öğrencilerimize kütüphaneden faydalanma konusunda ve kütüphaneye üyelik hakkında bilgiler verdi. Bizlere yakında ilgilenen Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler kütüphaneden birer kitap okuyarak ayrıldı.