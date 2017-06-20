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20 Haziran 2017 14:41

Suriye’ye eğitim malzemesi gönderildi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesi ile Suriye’nin Çobanbeyli kentine 8 tır dolusu eğitim malzemesi gönderildi.

Suriye’ye eğitim malzemesi gönderildi

20 Haziran 2017 14:41


Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ve Valilik koordinesinde Adıyaman Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile ‘Kardeş kent’ olarak belirlenen Çobanbeyli’ye eğitim yardımı tırlar ile gönderildi.


Adıyaman Mili Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, “Mili Eğitim Bakanlığımızın emri ile Valiliğimiz himayesinde kardeş kentimiz olan Suriye’nin Çobanbeyli kentine yardımda bulunuyoruz. Tüm okullarımızda başlattığımız bağış kampanyası ile 8 tır dolusu (yaklaşık 120 bin TL) acil ihtiyaçları olan sıra, masa, yazı tahtasını Suriyeli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Mübarek günlerde yardımlarını esirgemeyen tüm öğretmen, veli ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce Halep için başlatılan yardım kampanyasında okullarımızdan 286 bin TL bir yardımı STK’lar ile beraber yapmıştık” dedi.




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