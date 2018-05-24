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24 Mayıs 2018 10:41

Sürücü 3 saat traktörün altında kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında 3 saat kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Sürücü 3 saat traktörün altında kaldı

24 Mayıs 2018 10:41


Olay, Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü civarında meydana geldi. Traktör ile tarlasını süren Kanber Durmuş, eğimli olan tarlada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu Kanber Durmuş traktörün altında kaldı. Kazayı kimsenin görmemesi nedeniyle yaklaşık 3 saat traktörün altında bekledi. Üç saatlik bekleyişin ardından olayı gören bir vatandaş, 110 itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine durumu bildirdi.


Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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