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14 Mayıs 2018 16:23

Sürücü uçtu ayakkabısı frende takılı kaldı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü uçtu ayakkabısı frende takılı kaldı

14 Mayıs 2018 16:23

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü motosikletin üzerinden fırlarken frene takılı kalan ayakkabısı ise dikkatlerden kaçmadı.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Harmancı idaresindeki 02 AB 009 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi Valilik kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Yalçın’a çarptı. Motosiklet daha sonra yolda bulunan 2 demir dubayı da yerinden sökerek durabildi. Yaşanan kaza sonucu Mustafa Harmancı motosikletinden fırlayarak asfalta düşerken, sürücünün ayakkabısının motosiklet frenine takılı kalması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Harmancı ile yaya Mustafa Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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