Sürücülere afişli abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik uyarısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamlığı abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik dinleyerek ses kirliliğine neden olan araçlar için ilçenin çeşitli yerlerine uyarı afişleri asıldı.

Konuyla ilgili Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde son dönemlerde çoğalan abartılı egzozlu araçlar ve şehir içinde yüksek sesle müzik dinleyerek ses kirliliği oluşturan araçlarla vatandaşın huzurunu kaçıranlar ile emniyet ekiplerinin mücadelesi aralıksız şekilde devam ediyor. Ancak bu mücadelenin sadece polis ekipleri tarafından yürütülmesinden daha etkili bir çözüme, vatandaşlarımızın da katkı sunduğu mücadele yöntemlerini geliştirme ihtiyacı oluşmuştur. Kaymakamlığımız tarafından yapılan çalışmalarda gerek muhtarlarla yapmış olduğumuz toplantılarda gerekse vatandaşlarımız ile yapılan görüşmelerde, açık egzoz ve yüksek sesli müzik dinleyerek ses kirliliği yapan araçlar konusunda rahatsızlık olduğu, bu sorunun giderilmesi talepleri alınmıştır. Bu talep üzerine, uyarı afişleri hazırlanarak şehrin önemli noktalarına taktırıldı. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından açık egzoz ve yüksek sesli müzik dinleme konularında bir hafta boyunca anons edilerek, ses kirliliği nedeniyle vatandaşlardan 155 Polis ihbar hattına şikayet gelmesi durumunda gerekli cezai işlem ivedi olarak yapılacaktır. Birlikte yaşam ve kent kültürüne aykırı olan bu problemin çözümü noktasında çalışma ve takiplerimiz devam etmekte olup güvenlik kurumlarımızın vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği yönündeki faaliyetleri hassas bir şekilde devam etmektedir” şeklinde ifade edildi.