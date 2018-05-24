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24 Mayıs 2018 17:35

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil şarampole uçtu: 2 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil şarampole uçtu: 2 Yaralı

24 Mayıs 2018 17:35


Edinilen bilgilere göre, Çaylı Köyü istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan M.Ü.K., idaresindeki 33 FL 500 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü mevkiinde kalp krizi geçirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ü.K., ile otomobilde bulunan annesi A.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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