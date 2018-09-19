Süslü kadınlar bisiklet turu atacak

Adıyaman'da, 23 Eylül Pazar Günü ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlenecek.

Bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna' herkesi beklediklerini söyleyen Adıyaman'da, düzenlenecek olan tur koordinatörü Zeliha Yılmaz, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 2013 yılında İzmir'de Sema Gür' ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştır. 6 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de ve yurt dışında diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 63 şehirde, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bu turu herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, grup değil gönüllü kadınlar organize ediyor. Herhangi bir kar amacımız yok, bu tur sayesinde kız çocukları okuyor, gururluyuz. Bisiklet kullanmayı bilen bütün kadınlarımızı tura davet ediyoruz. Bisikletlerimizi süslüyoruz, kendimizi süslüyoruz ve tura katılıyoruz. 23 Eylül Pazar Günü saat 16.00'da Adıyaman Valiliği önünde bir araya geleceğiz. Kent merkezinde hep birlikte bisikletlerimizle tur atacağız. Amacımız burada kadına, topluma ve bisiklete dikkat çekmek” diye konuştu.