Süslü kadınlar pedal çevirdi

Adıyaman'da süslü kadınlar, egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi.

Adıyaman Valiliği önünde başlayan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna' Adıyaman'da yaşayan bayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Bisikletlerini ve kendilerini süsleyen kadınlar Adıyaman Valiliği önünde bir araya gelerek buradan Atatürk Bulvarı üzerinden Karayolları Kavşağına kadar bisikletleri ile tur atarak yeniden valilik önüne geldi. Vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılan bisiklet turunun belirli aralıklarla kadınlar tarafından yapılmasının hedeflendiği de belirtildi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Adıyaman Koordinatörü Zeliha Yılmaz, bütün katılımcılara teşekkür ederek, “Süslü kadınlar bisiklet turu, özellikle bisikletle kadına ve topluma dikkat çekmek amacıyla toplandık. Türkiye'nin 65 şehrinde eş zamanlı olarak düzenlenen bu tur Adıyaman'da ilk defa düzenleniyor. Tur koordinatörü olarak ben sadece sosyal medya üzerinden birimize ulaşarak bu kalabalığı topladık. Çok güzel bir kalabalıktı çok güzel bir eğlenceydi. Biz bisiklet sürmekten keyif aldık. Amacımız bisiklet, kadın ve toplum, istediğimiz şekilde bisiklete binebiliriz kadınlarda sokakta olmalı” dedi.

Bisiklet turuna katılan Gülşen Pekgöz ise, “Süslü ve güçlü kadınlar olarak buradayız. Her zaman da olacağız teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Turun oldukça güzel olduğunu belirten Gülbahar Taşkaynatan ise, “Araba kullanmayı azaltmak istiyoruz. Çünkü bu şekilde daha güvenli olacağını düşünüyoruz. En güzeli bisiklet, hep beraber bisiklete binelim. Yani diğer ülkelerde cumhurbaşkanı bile işe bisiklet kullanarak gidiyor biz vatandaşlar olarak niye bisikletlerle gitmeyelim ki. Mutluyuz süslü kadınlar olarak çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin her zaman yapılmasını istediklerini söyleyen Sezgi Yıldız ile Ümran Sağnak, “Çok güzel bir etkinlikti. Adıyaman'da böyle bir etkinliğin olmasından oldukça keyif aldık. İnşallah bu tür etkinliklerin devamı gelir” diye konuştular.