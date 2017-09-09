Susuz köylere itfaiye ile su taşınıyor

Tut ilçesine bağlı Akçatepe (Bayıl) ve Dağyalangoz köylerinde vatandaşların su ihtiyacı itfaiye aracı ile getirilen su ile giderilmeye çalışılıyor. Medetsiz kaynağından içme suyunu karşılayan fakat kot farkı nedeniyle musluktan yeteri kadar su akmayan köylüler Gürlevik su kaynağından faydalanmak istiyor. Adıyaman Valiliği başkanlığında Adıyaman Belediyesi, Tut Kaymakamlığı, Tut Belediyesi yetkilileri tarafından oluşturulan komisyon ile bu köylerin Medetsiz Su Kaynağından alması gereken su miktarının Gürlevik’ten sağlanması noktasında anlaşma sağladı. Ancak Yaylakonak Beldesine bağlı mahalle sakinleri su vermeyince Akçatepe ve Dağyalangoz köyü susuzluk çekiyor. Köylülerin su ihtiyacı itfaiye araçlarının getirdiği su ile giderilmeye çalışılıyor.

Gürlevik kaynağından su almak için 7 kilometrelik boru hattı yapıldı. Ancak Gürlevik kaynağının bulunduğu Yaylakonak Beldesine bağlı yerleşim birimleri sulama suyu olarak kullandıkları kendi sularını vermeyeceklerini dile getirince çalışmalar durdu.

243 haneli 860 nüfusa sahip Akçatepe ile 150 haneli 700 nüfuslu Dağyalangoz köylerinde su sıkıntıyı çekiliyor.