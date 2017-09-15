Suvarlı’da bir caddeye Ali Erdemoğu ismi verildi

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nun ismi verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, "Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu beldemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine hem teşekkür etmek istedik. Hem de minnettarlığımızı göstermek adına Hürriyet Mahallesi’ndeki Türk Silahlı Kuvvetler Caddesinin ismini Eylül ayı meclis toplantısında alınan 2017/15 nolu kararla Ali Erdemoğlu Caddesi olarak değiştirdik. Kendilerine beldemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.