Daha önce de birçok derede ıslah çalışması yürüten Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Kap Cami Mahallesinin güneyinde bulunan Tabakhane Deresinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, deredeki çalışmalar neticesinde atıkların arıtma tesisine yönlendirileceğini söyleyerek, “Şehir merkezinde bulunan Tabakhane Deresine akan yer altı suyu ile evsel atıkların ayrıştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalarımız sonucunda yağmur suyu ve yer altı suyu ayrıştırılarak doğal alanına, evsel atıklar da ayrıştırılıp arıtma tesisi pompa istasyonuna yönlendirilecek” diye konuştu.