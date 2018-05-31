Tarihçi Yazar Talha Uğurluel Kudüs’ü bilinmeyen yönleriyle anlattı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’da Ramazan coşkusunu ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleriyle doyumsuz bir hale getiriyor. Demokrasi Parkı içerisinde bulunan alanda gerçekleştirilen konferansa, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun alkışla başlayan konuşmasına, dünya üzerinde hiçbir şehrin dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemeyeceğini belirterek başlayan Uğurluel, Kudüs’ün Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e nice Peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini barındıran bir şehir olduğunu söyledi. Müslümanların, Yahudilerin ve Hıristiyanların dinlerine dair nice kutsalı bu şehre bağladığını gördüklerini ve kutsal kelimesinin en çok Kudüs ile bütünleştiğini de belirten Uğurluel, araştırmaları, gözlemleri ve çektiği fotoğraflarla katılımcılara Kudüs’ü detaylarıyla tanıtıp anlattı. Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Türkler ve İslamiyet açısından önemine de değinen usta tarihçi, yüz yıllar boyunca Türklerin Kudüs’te çok ciddi izler bıraktığını, bu nedenle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması gerektiğini vurguladı. Kudüs ve çevresinde farklı dinlere sahip olan insanların yüz yıllardır bir arada yaşadığını da hatırlatan Uğurluel, Osmanlı’nın ve Sultan Abdülhamit Han’ın Kudüs’e büyük önem verdiğini ve bugün hala daha ayakta olan yapılarda bunların net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Davetliler tarafından ilgiyle dinlenen konferansın sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte, sergilediği performanstan dolayı Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel’e teşekkür ederek, hediye ve katılım belgesi takdim etti.