Tarihi Cendere köprüsünde yürüyüş yapıldı

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adıyaman'ın tarihi ve turistik alanlarında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünce tarihi Cendere Köprüsünde düzenlenen yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Adıyaman Belediyesi, tarım ve orman il müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, yeşilay derneği temsilcileri Adıyaman Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Cendere Köprüsünde yapılan yürüyüşün ardından çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılarla birlikte çevre temizliği yapılarak çöpler toplandı. Aynı zamanda fizyoterapistleri tarafından katılımcılara fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler verildi.