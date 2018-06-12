Tarihi oturakçı pazarında temizlik çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmasını, Ramazan Bayramı öncesi Tarihi Oturakçı Pazarında da gerçekleştirdi.

Ekipler, bayram öncesi yoğunluğun yaşanabileceği noktalardan bir tanesi olan tarihi Oturakçı Pazarında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında sokakları baştan aşağı yıkadı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, her gün günün ilk ışıkları ile birlikte başladıkları temizlik çalışmasını, şehrin farklı noktalarında devam ettirdiklerini söylediler.

Belediye görevlileri,“Şehir merkezi ve kenar mahallelerde caddeleri yıkayarak başladığımız çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüterek sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaklaşan bayram öncesi alış veriş yoğunluğunun yaşanabileceği olası yerlerde de temizlik çalışmalarına başladık. Bunlardan ilkini tarihi Oturakçı Pazarında yaptık” diye konuştu.