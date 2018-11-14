Tarımsal sulamada Adıyaman'a elektrik desteği verilmemesi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tarımsal sulamada elektrik tüketim bedellerinin desteklenmesi ile ilgili Adıyaman'ın yer almamasını meclise taşıdı.

Bazı İllerde Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğin yürürlüğe girmesi ve Adıyaman'ın bu iller arasında yer almaması Adıyaman'da tepkiyi neden oldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan bu kararda Adıyaman'ın yer almamasıyla ilgili konuyu meclis gündemine taşıdı.

Abdurrahman Tutdere, “Tarım ve Orman Bakanlığınca, 17 Kasım 2018 tarihinde, bazı illerde tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketim bedelinin desteklenmesine ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde GAP projesi kapsamındaki bütün iller belirtilmiş ancak Adıyaman kapsam dışı bırakılmıştır. Elektrik kayıp kaçak oranı en az olan illerin başında gelen Adıyaman'ımızın kapsam dışı bırakılmasının sebebi nedir? Tarım kenti olan Adıyaman'ın bu destekten faydalanması için bir projeniz, bir çalışmanız var mıdır? Sulama projeleri bitirilmeyen, çiftçisi mağdur edilen, toprakları suyla buluşturulmayan Adıyaman'ımızın daha ne kadar mağduriyetine sebebiyet vereceksiniz? Bu ayrımcılık neden?” sorularını yöneltti.

Tutdere, konun takipçisi olacağını ve Adıyamanlı çiftçinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve Adıyaman'ın da Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ kapsamına alınması için mücadele edeceğini söyledi.