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20 Haziran 2017 12:42

Tarlada bulunan mozaik 24 saat korunuyor

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tarla düzenlemesi yapan iki kardeş tarafından bulunan 100 metrekarelik mozaiğin başında 24 saat nöbet tutuluyor.

Tarlada bulunan mozaik 24 saat korunuyor

20 Haziran 2017 12:42


Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi Çakmak Mahallesi’nde tarlada çalışan Mehmet ve Kemal Aldanmış kardeşler tarlada kazma kürek ile düzenleme yaparken, mozaiği fark etti. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri mozaiğin bulunduğu alanda incelemede bulundu.


Mozaiğin üzerindeki toprağı kaldıran ekipler yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzerinde yabani dağ keçi figürlerinin bulunduğu mozaiği gün yüzüne çıkardı. Mozaiğin üzeri branda ve toprak ile yeniden kapatıldı. Koruma kurulundan çıkacak olan karar doğrultusunda mozaiğin yerinde mi korunacağı yoksa müzeye mi taşınacağına karar verilecek.


Üzeri örtülen mozaiğin başında güvenlik korucuları 24 saat nöbet tutuyor. Define avcıları tarafından zarar verilebileceği düşünülen mozaiğin çıktığı alan güvenlik şeridi ile kapatılırken, güvenlik korucuları sürekli nöbet tutuyor.




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