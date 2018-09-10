Tarladaki yangın korkuttu

Adıyaman'ın Kömür Beldesinde bulun bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür Beldesi girişinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının ormanlık alana yaklaşması nedeniyle mahalle sakinleri alevlere müdahale etti. Vatandaşlar tarafından yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tarladaki çalılıkların yandığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor