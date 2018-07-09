Tarlaya diye evden çıkan adamın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesine bağlı Sarıyaprak Köyünde tarlaya gidiyorum diyerek evden ayrılan Muzaffer Kara’nın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi merak ederek köylülerle beraber köy içerisinde ve çevresinde aramalar yaptı. Yapılan aramalar sonucunda gece geç saatlerinde Kara’nın cansız bedeniyle yol kenarında karşılaşıldı. Durum üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Kara’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.