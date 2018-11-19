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Tartıştığı babasını sırtından bıçakladı

Adıyaman’da bir kişi tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2590 Sokak içerisinde ikamet eden M.T. ile oğlu H.T. (15) arasında bilinmeyen nedenden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.T., babasını sırtından bıçakladı. M.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Babasını bıçaklayan H.T. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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