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27 Ağustos 2018 13:47

Tayini çıkan İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder’den Vali Kalkancı’ya veda ziyareti

Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanlığına atanan Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.

Tayini çıkan İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder’den Vali Kalkancı’ya veda ziyareti

27 Ağustos 2018 13:47


2016 yılı Temmuz ayından bu yana Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken, HSK Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamesi ile Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanlığına atanan Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder’e Adıyaman’da yürüttüğü hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, üzerinde Adıyaman Valiliği logolu çini süslemeli bir tabak hediye edip, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar diledi.


İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder ise, Adıyaman’daki görev süresi içerisinde kendilerine desteklerinden dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.




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