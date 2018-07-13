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13 Temmuz 2018 15:02

Tazının kangrenleşen ayağı kesildi

Adıyaman’da kangren olan tazının ayağı operasyon ile kesilerek ölümden döndü.

Tazının kangrenleşen ayağı kesildi

13 Temmuz 2018 15:02


Adıyaman’ın Beşpınar mevkiinde yaralı tazıyı gören duyarlı bir vatandaş durumu Adıyaman Belediyesi Beyaz Masa birimine bildirdi. İhbarı değerlendiren Veteriner Müdürlüğü ekipleri Beşpınar bölgesinde ki yaralı tazıyı tedavi etmek üzere bölgeden aldı.


Hayvan Barınağına getirilen tazıya Veteriner Hekim Yusuf Işık’ın yaptığı muayene sonucunda uzun zaman önce şekillenmiş olan travmadan kaynaklı metatarsal kemik ve kas dokusunun kangrenleştiği ve bu bölgenin uzaklaştırılması gerektiği sonucuna varıldı.


Veteriner Hekim Yusuf Işık yapılan operasyon ile ilgili olarak, “Kangrenleşmiş dokular temizlendi. Ölü dokular alındı ve gerekli dezenfeksiyon işlemleri de tamamlandıktan sonra kangrenli doku en az kayıp gözetilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralı tazının sol arka ayağı ampute edildi. Bu ameliyat sonrasında ilgili ampute ayak gün gün kontrol edilerek kangrenleşmenin devam etmemesi için gerekli tedaviler yapılacak. Ayak ortalama 1 hafta içerisinde tamamen yaralarından arındırılmış olarak sağlığına kavuşmuş olacak. Tazılar çok evcil ve sadık oldukları için ve bu tazı da bakıma muhtaç olup doğal ortamda tutunamayacağı için iyileştikten hemen sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.




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