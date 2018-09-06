Taziye evi inşaatı devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapımına başlanan taziye evinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, kısa süre önce başlayan inşaat çalışmalarının ikinci katının da yükseldiğini belirterek, “Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak olan taziye evini kısa süre içerisinde tamamlayıp, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise inşaatı bitme aşamasına gelen taziye evinin yapımında emeği olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.