Taziye evine kurşun yağdıran 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. ve F.K. isimli iki kardeş, önceki gün Sümerevler Mahallesi Abuzer Yıldırım Taziye Evinde taziyesi olan ve 2011 yılında yaşanan bir cinayet olayından dolayı aralarında husumet bulunan H.Ö. isimli şahsın üzerine rastgele araç içerisinden tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler taziye evinin duvarlarına, kapılarına ve pencerelerine isabet etti. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Bozhöyük köyü civarında yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınarak kent merkezine getirilip burada polis ekiplerine teslim edildi. Şahısların üst aramalarında ise olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.