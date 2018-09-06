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06 Eylül 2018 17:18

Taziye evine kurşun yağdırdılar

Adıyaman’da husumetli oldukları kişinin taziyesini basan şahıslar kurşun yağdırdı.

Taziye evine kurşun yağdırdılar

06 Eylül 2018 17:18


Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman’ın Sümerevşer Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, husumetli oldukları şahsın annesinin hayatını kaybettiğini ve taziyesinin Abuzer Yıldırım Taziye Evi’nde yapıldığını öğrenen kişi ya da kişiler, taziyenin yapıldığı mahalleye gitti. Otomobille gelen şahıslar, camdan çıkardıkları tabancalarla taziye evine doğru rastgele ateş açtı. Bir süre taziye evine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı olayda tabancadan çıkan mermiler taziye evinin duvarlarına isabet etti.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri taziye evinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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