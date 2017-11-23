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23 Kasım 2017 14:29

TBMM Başkan Vekili Aydın Öğretmenler Gününü kutladı

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

TBMM Başkan Vekili Aydın Öğretmenler Gününü kutladı

23 Kasım 2017 14:29


Ahmet Aydın, mesajında geleceğin güçlü ve aydınlık Türkiye’sinin inşasında büyük bir özveri ve azimle çalışan fedakar öğretmenlerin yeri kuşkusuz tartışılmaz olduğunu söyleyerek, "Ayakları yere basan, ilim, irfan sahibi nesillerin yetişmesi değerli öğretmenlerimiz sayesinde olacaktır. İfa ettikleri bu mukaddes görevde, vermiş oldukları mücadeleleri ile değerli öğretmenlerimiz için ne yapılsa her zaman azdır. Üstün sorumluluk, vatan ve millet sevgisiyle dolu olan öğretmenlerimiz yurdumuzun dört bir yanında azim ve kararlılıkla değerlerine sahip çıkan gençlerin yetişmesinde en büyük pay sahibidirler. Cehalete karşı verdikleri savaşta hiçbir zaman geri adım atmadan durmaksızın ve yorulmaksızın görev bilinciyle hareket eden öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği için güven ve umut vermeye dün olduğu gibi bugün de devan etmektedirler. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, değerli öğretmenlerimizin ve tüm eğitim teşkilatının bu anlamlı gününü kutlar, eğitim ve öğretim neferlerimizin çalışma hayatında başarılı olmasını diler, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.




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