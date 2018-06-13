Samsat ilçesini ziyaret eden TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem’den ilçenin sorunları ile ilgili olarak bilgiler aldı ve vatandaşlara hitap etti. Daha sonra Samsat Kaymakamı Sedat Sezik’i makamında ziyaret eden Aydın, depremde işyerleri yıkılan esnafların çadır çarşıda ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi. Prefabrik cami ve fırında da incelemelerde bulunan Aydın, Samsatlıların bu zor dönemde bile ülkesini, milletini, bayrağını, dinini düşünerek hareket ettiğini belirterek, yüzde 94’lük bir oy oranı ile kendilerine destek verdiklerini, 24 Haziran’da da Samsat ilçesinde yeni bir rekor beklediklerini vurguladı. Başkan Vekili Aydın, "Türkiye’de içeriden ve dışarıdan ne kadar çok operasyon yapılıyor, ne kadar tezgah var hepiniz görüyorsunuz. Aslında şu anda iki kesim var Türkiye’de. Bir tarafta Türkiye’ye umut bağlamış, bel bağlamış İslam alemi, Recep Tayyip Erdoğan’a umut bağlamış insanlar. Diğer tarafta güçlü bir Türkiye’den rahatsız olanlar. Kendi sorunlarını çözen, ben dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacağım diyen insanlar var. Filistin’de bunu gördük ki, bütün mağdur Müslümanların umudu Türkiye. Bunu da yıkmak için uğraşıyorlar. Bir 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Ekonomik operasyonlar yapıyorlar, ekmeğimizle oynamaya çalışıyorlar. Biz birbirimize destek olup birlikte olduğumuz müddetçe, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları ve milletimiz ile beraber bütün bu oyunları bozacağız. Türkiye’de bir sistem değişikliği oluyor. Daha iyisini yapmak için bir programı, projesi olan başka bir siyasi parti yok. Onların hepsi bir araya gelmiş, projeleri durdururum, yıkarım bozarım diyorlar. Bir haçlı zihniyeti yeniden hortlanmış durumda. Bu zihniyete karşı daha güçlü olmak zorundayız. Mecliste sayısal çoğunluğu olmayan bir Cumhurbaşkanı iş yaptırmazlar. Onun için hem Cumhurbaşkanımız hem de milletvekili seçimlerinde kararınızı net bir şekilde vermelisiniz. Sizlerden yeni bir rekor bekliyoruz. Hepiniz çok zor günler yaşadınız, bizlerde hep yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Samsat ilçemizde bir an önce enkazları kaldıracağız ve güzel bir şehir kuracağız" diye konuştu.