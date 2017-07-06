Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 15:57

TBMM Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler köy ve beldeleri dolaşıyor

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler Adıyaman’da, köy ve beldeleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geliyorlar.

TBMM Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler köy ve beldeleri dolaşıyor

06 Temmuz 2017 15:57


Köyleri ve beldeleri tek tek gezen Başkan Vekili Aydın’a, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve parti üyeleri eşlik etti.


Şambayat Beldesi, Çakırhöyük Köyü, Kesmetepe Beldesi, Aşağı Söğütlü Köyü, Köseceli Beldesi, Sarıyaprak Köyü ile Suvarlı Köyünü ziyaret eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler burada vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak sohbet havasında yaşanan ziyarette Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler, birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerinin olup olmadığını sordular. Başkan Vekili Ahmet Aydın aynı zamanda gezdikleri köy ve beldelerde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!