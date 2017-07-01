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01 Temmuz 2017 21:32

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın emeklileri unutmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın Emekliler Günü nedeniyle Adıyaman Emekliler Derneğini ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın emeklileri unutmadı

01 Temmuz 2017 21:32


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem ile birlikte Adıyaman Emekliler Derneğini ziyaret etti. Emekliler Gününü kutlayn Ahmet Aydın, Dernek Başkanı Fahri Özbey ile sohbet etti.


Ahmet Aydın ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize Allah uzun versin. Her çalışanın inşallah nihayetinde gelebileceği nokta emekliliktir. Özelikle toplumda dez avantajlı olan grupların korunması, onların ihtiyaçlarını giderilmesi onların sıkıntılarının bertaraf edilmesi çözüme kavuşturulması için bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hükümetimizin emeklilere olan yaklaşımı ortadadır. Adıyaman’da emeklilere bir arsa tahsis edip emeklilere uygun ve düşük kira öder gibi konut sahibi yapmak için gayret içerisindeyiz" dedi.


Türkiye Emekliler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Fahri Özbey, ziyaretten dolayı teşekkür etti.




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