TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yatırımları inceledi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,Adıyaman’da yapımı devam eden hizmetiçi eğitim merkezi, 24 derslikle okul ve Beşpınar Mesire alanında yürütülecek olan 4. Etap çalışmaları yerinde gördü.

Adıyaman Vali Vekili Murat Süzen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal tarafından kamu yatırımlarında gelinen durum ile ilgili bilgi verildi. Ahmet Aydın’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem eşlik etti.

Beşpınar Mesire alanı, okul inşaatı ve hizmet içi eğitim merkezi gezen Ahmet Aydın, gazetecilere yatırımlar ile ilgili bilgi vererek, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada terörün her ülkenin başına bela olabileceğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Suriye’de olan bitenleri tüm dünya gözlemliyor. Teröre karşı batıyı samimi bir duruşa davet ediyorum. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok edemezsiniz. DAEŞ’e karşı en amansız mücadeleyi Türkiye veriyor. Bir taraftan terör örgütünün türevlerine silah verirseniz terör konusunda samimi olunmadığı görülür. Batıda birçok insanın canına malına kast eden teröristlerin korunduğunu görüyoruz. Batı’dan PYD/YPG’ye açıktan silah desteği bulunuyor. Bu silahlar PKK’nın eline geçtiğini görüyoruz. Bunun hesabını kim verecek. Bu terör sadece bize değil, bugün bize yarın size olabilir. Bakın Paris’te olağanüstü hal devam ediyor, Brüksel’de canlı bombalar patlıyor. Terör her an patlamaya hazır bombadır. Terör kimden geliyorsa, kime karşı işleniyorsa terör terördür. Terör huzursuzluktur, kaostur, ölümdür. Bu ölümlere karşı durmaya ve terör örgütlerine karşı samimi bir mücadele bekliyoruz” dedi.

Ahmet Aydın, kamu yatırımları ile ilgili olarak ise gazeteciler ile şu bilgileri paylaştı:

“Beşpınar Vadisi Rekreasyon Projelerimize 2011 yılında çalışmalarına başlanılmıştır. 1.Etabımızda rekreasyon alanı avan projeleri mesire alanı kafeterya inşaat ve çevre düzenleme yapım işi, ziyaret çayı şelale ve peyzaj projesi yapım işi yapılmıştır, Toplamda 2 milyon 811 bin TL para harcanmıştır. 2. Etabımızda rekreasyon alanı uygulama projeleri hizmet alım işi, projeleri vadisi kırık köprü restoran ve çevre düzenlemesi, kırık köprü alt tarafı çevre düzenleme işi, spor kompleksi ve çevre düzenlemesi yapım işi, ulaşım yolu altyapısı ve çevre düzenleme yapım işi yapılmıştır. Bu tamamlanan işlerimiz içinde 5 milyon 195 bin TL para harcanılmıştır. 3. Etabımızda serbest piknik alanları, meydan, otoparklar ve ada üzeri yapım peyzaj işleri, kırık köprü karşısı ile meydan arasındaki alanların genel çevre düzenleme peyzaj işleri, meydan şevine şelale yapım işi ve DSİ tarafından yapılan kanallar üzerine Müdürlüğümüzce yaptırılan ulaşım ve yaya köprüleri ile prefabrik konteynırlar için yaklaşık olarak 11 milyon 222 bin TL para harcanmıştır.

Beşpınar Vadisi Rekreasyon imalatları için şu ana kadar kamulaştırmalar dahil yaklaşık olarak 27 milyon TL para kullanılmıştır.

4. Etap kapsamında alanımızın Kuruçay ile yapılan bent arasındaki yaklaşık 200 dönümlük alana piknik alanları, yürüyüş yolları, uçurtma çayırı, mescid ve WC’ler kır kahvesi, hayvan barınağı, ağılları ve dolaşma çayırı, hobi bahçesi, paintboll ve otopark alanları yapılması planlanmaktadır. Spor kompleksine gidilirken gölettin batısında kalan 30 dönümlük boş alanımıza ise 2 bin 200 kişilik seyir amfisi, kafe, W.C, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yapılması planlanmaktadır. Bunlar için ise 15 milyon TL yatırım bedeli hesaplanmaktadır.

Adıyaman’ın uluslararası birçok konferans, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapacağı modern bir Hizmet İçi Eğitim Merkezi yapıyoruz. Bu tesisin hizmete sunulmasıyla ilimizde ekonomik anlamda büyük bir sirkülasyon yaşanacaktır. Adıyaman Karadağ Ormanı mevkiinde yapımına başlanan Hizmet İçi Merkezi 220 yataklı uygulama oteli, 3 adet bilgisayar seminer odası, 3 adet mobil seminer odası, lokantası, kafeteryası ve diğer sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca proje kapsamında 24 derslikli Turizm Otelcilik Meslek Lisesi de yapılmaktadır. Modern bir mimariyle inşa edilen tesis, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olup, hizmet içi eğitim merkezi ile beraber öğretmen evi hizmeti de verebilecektir. Bu önemli yatırımın inşaatı devam etmekte olup, bu yılın sonunda hizmet sunulması öngörülmektedir.”