TBMM Başkanvekili Aydın 220 yataklı uygulama otelini gezdi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile partililer eşlik etti. Yapılan ve yapılacak olan eserleri görmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’dan 220 Yataklı Uygulama Oteli hakkında bilgiler aldı. Aydın, “Burası da Adıyaman’ın hayalinde olan bir projeydi. Hep diyorduk ya niye dışarıda var da, Adıyaman’da yok. AK Parti hükumetiyle eğitimde Adıyaman’da 2002 yılı itibariyle 3 bin 513 olan derslik sayısı 2003-2018 yılları arasında yapımı tamamlanan derslik sayısı 2 bin 845 oldu. 5 bin 74 öğrenci kapasiteli pansiyon, 10 atölye ile 5 adet spor salonu hizmete açıldı. 746 derslik, 700 öğrenci kapasiteli pansiyon, 1 adet atölye, 1 adet spor salonu ve 44 daireli öğretmen lojman inşaatı da devam etmektedir. Şuan itibariye 2003 ve 2018 yılı arasında yapımı tamamlanan ve devam eden derslik sayısı 3 bin 591 ile cumhuriyet tarihinde yapılan sayıdan daha fazla. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2003-2017 yılları arasında Adıyaman’a toplamda 656 Milyon 642 Bin 63 TL yatırım yapıldı. Şuan gezdiğimiz hizmet içi eğitim merkezi ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak bir mekan olacaktır.72 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan 220 yataklı adeta 5 yıldızlı oteli andıran, içerisinde 2 adet 200 kişilik konferans salonu, 4 tane ayrı toplantı salonu, havuzları, sosyal donatılarıyla, peyzajıyla birlikte muhteşem bir hizmet içi eğitim merkezimiz olacak.

Yine hemen bitişiğinde 24 derslikli bir turizm okulumuz ve pansiyonu olacak. Burası Adıyaman’a nazır ve hakim bölge. Seyir Tepesinin hemen altında, arkamız orman, önümüz şehre hakim ve şehir manzaralı 72 bin metrekarelik bu alan, Türkiye’nin en yeni, en modern ve büyük hizmet içi eğitim alanlarından birisi olacaktır. Sadece Eğitim alanında değil aynı zamanda bütün bakanlıkların hem hizmet içi eğitim toplantılarını yapabileceği, hem de konaklayabilecekleri bir mekana kavuşmuş olacağız. Biz de bugün burayı ziyaret ederek, peyzaj ve inşaat alanını bir gezelim dedik. Eksik bir şey var mı, yapılacak bir şey var mı diyerek incelemeye geldik. Adıyaman’ımıza en kısa zamanda bu eseri kazandıracağız. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakanımıza, eski ve yeni milli eğitim bakanlarımıza, eski ve yeni valimize, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.