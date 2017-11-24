TBMM Başkanvekili Aydın: “Adıyaman’ın huzurunu bozmaya çalışıyorlar”

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, son dönemlerde özellikle ve planlı bir şekilde algı operasyonları ile Adıyaman’ın huzurunu bozmaya çalışanlara Adıyaman halkının itibar etmeyeceğini vurguladı.

Ahmet Aydın, “Huzur kentimizin tüm sorunlarını bir ve beraberce çözmeye devam edecek ve halkımızın refahını,hayat standardını daha da yükselteceğiz. Meclis’ten çıkan torba kanun ile sanki tütüne tümden yasak getiriliyormuş gibi yalan,yanlış ve mesnetsiz bilgilerle halkımızı yanıltmaya çalışanlar var. Tam tersine eskiden beri satışı tümden yasak olan tütün,kooperatif kurmak sureti ile serbest ve yasal hale geliyor. Halkımızın alın teri olan kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili mücadelemiz ile Başbakanımızın ve hükümetimizin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde tarihi bir adım atılmıştır. Halihazırda bir gramının dahi satışı yasak olan tütüne ilk defa yasal bir çerçeve kazandırılmıştır. Tütün üreticimiz artık rahat bir şekilde ürettiği tütününü yasal çerçevede (kaçak muamelesi görmeden) üretici kooperatifleri aracılığıyla serbest bir şekilde satacaktır. Halkımızın geçmişten beri gelen bu talebini aşağıdaki kanun metni ile çok şükür hayata geçirdik.

Böylece,kaçak olarak nitelenen ve satışı yasak olan tütün ilk kez Yasal altyapıya kavuşmaktadır. Ancak,bunun dışında ve tamamen yasa dışı yollarla bu işi yapanlara ilişkin cezai müeyyide öngörülmektedir. Kaldı ki,yasanın yürürlük tarihi süreç oturana kadar 1.7.2018’e uzatılmıştır” dedi.