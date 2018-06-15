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15 Haziran 2018 09:18

TBMM Başkanvekili Aydın, bayram namazını depremzedelerle birlikte kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bayram Namazını Samsat ilçesinde depremzedelerle birlikte kıldı.

TBMM Başkanvekili Aydın, bayram namazını depremzedelerle birlikte kıldı

15 Haziran 2018 09:18


AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ile birlikte Samsat ilçesindeki depremzedeler ile birlikte bayram namazı kılmak için gelen Ahmet Aydın, depremde yıkılan Hoca Ömer Camisi yerine yaptırılan ve bugün hizmete açılan prefabrik camide namaz kılarak, depremzede vatandaşlar ile bayramlaştı.


Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem ve bazı kurum amirlerinin de katıldığı program sonrasında bir açıklama yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, şartlar ne kadar zor olursa olsum Samsatlıların her zaman güzel bir birliktelik içerisinde devletinin ve bayrağının yanında oldukları belirtti.


Aydın, "Kimsenin burnu kanamadan bir deprem atlattık. Bunun haricinde ihtiyaç duyulan her şey Devletimiz tarafından giderilmeye çalışıldı. Bu bayramda istedik ki, sevinçleri ve sıkıntıları beraber paylaşalım. Burada güzel bir bayram sabahında bayramlaştık. Bayramlar dargınlıkların, kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı ve paylaşmanın en üst düzeyde hissedildiği anlardır. Nefsimizi ayaklar altına alarak, dinimizin emrettiği bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Birlikte güçlü olmak zorundayız. Özellikle batıda gelişen ve yeniden hortlayan bir haçlı zihniyetli ele camilerin kapandığı bir sürece şahitlik ediyoruz. Hepimizin dinimizle yeniden kuvvetli bağlar kurmamamız gerekiyor. Bu coğrafyanın yegane düşülmeyen tek kalesi, yegane umudu olarak bir ve beraber olmak, kardeşçe yaşamak zorundayız. Bu mazlum coğrafyaya her günün bayram tadında yaşanması için Müslümanların uyanışa geçmesi, birlik ve beraberliğini pekişmesi gerekir. Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi ile beraber Filistinli kardeşlerimizin umutları artacaktır. Arakanlı Müslümanlar geleceğe güvenle bakacaktır. Bu duygularla başta Samsatlı ve Adıyamanlı kardeşlerimiz olmak üzere bütün Müslümanların bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu bayramların huzur ve barış içerisinde geçmesi dileği ile tekrar bütün Samsatlı kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Daha sonra konteynırlarda yaşayan vatandaşları ziyaret eden Aydın, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.




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