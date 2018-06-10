TBMM Başkanvekili Aydın gündemi İHA’da değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı’nın yerel ve ulusal gündeme ilişkin objektif haberlerini yakından takip ettiğini dile getiren TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İhlas Haber Ajansı’nın ülkemiz ve Adıyaman için bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Ahmet Aydın, OHAL’ın seçimden sonra kaldırılacağına ilişkin yaptığı açıklamada, OHAL’in FETÖ/PDY, DAEŞ, PKK gibi terör örgütlerini bitirmek için çıkartıldığını ve terörün bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Aydın, OHAL ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin terörle mücadelesinde çok ciddi bir noktaya gelindi, ciddi mesafeler aldık; başarılar elde ettik. Bu anlamda terörün inşallah sonuna doğru geliyoruz. OHAL alınmasına sebebiyet veren her neyse ortadan kalkması ile birlikte OHAL kalkar. OHAL kararına almamızı gerektiren ihtiyaçları nedenler yavaş yavaş çözüm yoluna giriyor. Tamamen bu ihtiyaçların ortadan kalkması halinde OHAL’i kaldırırız. OHAL devlete ilişkin bir karardır, vatandaşın günlük hayatında bir değişiklik ya da zorlama olmadı” dedi.

OHAL şartları altında seçime gidildiği yönündeki muhalefetin eleştirilerine cevap veren Aydın, “Seçim dönemi hükümetten ziyade Yüksek Seçim Kurulu bu işi yönetir. Seçimlere en ufak bir müdahale bir sıkıntı olmayacak. Bu noktada vatandaş kendi hür iradesiyle, sandığa gidecek. Tam da bu noktada OHAL gerekli. Vatandaşın iradesi özgür bir şekilde sandığa yansıtması için önemlidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ ile ilgili herhangi bir sorun ve sıkıntının olmadığını ve ortaya atılan bazı dedikodulara inanılmaması gerektiğini işaret eden Aydın, “Cumhur ittifakında herhangi bir sorun yok. İttifak içinde yer alan partiler tek bir çatı altında birleşmiş olduğu anlamına gelmez. Bu bir çatırdama değil. Zaman zaman farklı meselelere ilişkin farklı görüşler ortaya çıkabilir. Farklı öneriler, farklı projeler olabilir. Çünkü her bir parti ittifakın içinde yer alarak aynı zamanda kendi parti aidiyetlerini ve mevcudiyetini de sürdürüyor” yorumunu getirdi.

“Avrupa, Ortaçağ Avrupa’sına gidiyor”

Avusturya’da camilerin kapatılması ile ilgili ise Aydın, “Avusturya’da camilerin kapatılıyor olmasını kabul etmek mümkün değil, akılla izah edilemez. Bu akıl dışı bir durumdur. Bunu son derece şiddetle kınıyoruz. Temel hak ve özgürlükleri

savunduğunu iddia eden, temel insan hakları parolasıyla yola çıkmış insan hakları kuruluşları buna neden ses çıkarmıyor? Nerede demokrasileri? Bizim temel felsefemiz ‘senin dinin sana, benim dinim banadır’. Herkes kendi dinini yaşasın. Şimdi biz bir kiliseyi kapatmaya kalkarsak ki böyle bir şey asla düşünmüyoruz. Bu mümkün değil. O zaman Avrupa’da kopacak kıyamete siz düşünün. Avrupa’nın kendisini çek etmesi lazım. Avrupa çok kötüye gidiyor. Batı çok kötüye gidiyor. Batı belli bir noktadan sonra ekonomik büyümeye ulaşmış olabilir. Hem ahlaki çöküntü hem de din ve inanç bakımından ciddi bir geriye dönüşün içerisine giriyor. Ortaçağ Avrupa’sına doğru, geriye doğru bir gidiş söz konusudur” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Aydın’a ziyaretinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, eşlik etti.